Оккупанты попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном, но понесли потери, - ВСУ

Российские войска попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Однако штурм для россиян был провальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Он отметил, что на Приднепровском направлении враг продолжает и штурмовые действия, и обстрелы.

"За минувшие сутки он продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако без успеха, высадиться не смог, понес потери в технике", - сказал спикер.

По словам Волошина, среди потерь врага, в частности, лодки, плавсредства и личный состав.

Стоит отметить, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на правобережную и левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий. Оккупанты пытаются взять контроль над ними, поскольку это поможет закрепиться на правобережье.

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