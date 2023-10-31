Россияне готовятся к новой волне наступления на Авдеевку, - Барабаш
Российские захватчики готовятся к новой волне наступления на Авдеевку. Враг проводит перегруппировку, а также подтягивает личный состав и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.
По его словам, ситуация вокруг Авдеевки в корне не изменилась.
"Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Ждем очередной, уже третьей, волны. Враг проводит определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав. Мы это слышим и видим", - сказал он.
Барабаш отметил, что местное население, которое пребывает в оккупации, передает украинским властям такую информацию.
Наступление на Авдеевку
Напомним, в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал Барабаш, это наступление является самым масштабное с 2014 года.
Британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.
К тому же, в ВСУ отмечали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.
Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем теряют от 40 до 70% личного состава за несколько дней.
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