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Россияне готовятся к новой волне наступления на Авдеевку, - Барабаш

Вторник 31 октября 2023 18:51
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Россияне готовятся к новой волне наступления на Авдеевку, - Барабаш Иллюстративное фото: россияне готовятся к новой волне наступления на Авдеевку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики готовятся к новой волне наступления на Авдеевку. Враг проводит перегруппировку, а также подтягивает личный состав и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация вокруг Авдеевки в корне не изменилась.

"Как было горячо на нашем направлении, так и остается. Ждем очередной, уже третьей, волны. Враг проводит определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав. Мы это слышим и видим", - сказал он.

Барабаш отметил, что местное население, которое пребывает в оккупации, передает украинским властям такую информацию.

Наступление на Авдеевку

Напомним, в октябре оккупанты активизировали наступление на Авдеевку. Как отмечал Барабаш, это наступление является самым масштабное с 2014 года.

Британская разведка сообщала, что оккупанты бросили под Авдеевку в восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются крупнейшими среди российских войск за 2023 год.

К тому же, в ВСУ отмечали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Тем временем в Институте изучения войны сообщили, что оккупанты в атаках под Авдеевкой используют отряды пехоты "Шторм-Z", которые в среднем теряют от 40 до 70% личного состава за несколько дней.

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