Россияне готовят резервы для наступательных операций, но с ними есть проблема, - ISW

Российское военное командование формирует резервы, способные поддерживать затяжные наступательные операции в Украине. Однако они вряд ли смогут функционировать как сплоченные широкомасштабные формирования для проникновения или использования в этом году.

По словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, российское военное командование планирует, что основная часть его "стратегических резервов" будет введена в действие накануне запланированного на лето 2024 года наступления России. В то же время, эксперт считает маловероятным, что эти "стратегические резервы" России будут укомплектованы к этому времени на полную мощность из-за недостатка материальных средств и живой силы.

Машовец привел 44-й армейский корпус (АК) России, формируемый в рамках Ленинградского военного округа и 163-й бронетанковый ремонтный завод России, в качестве примеров того, как нехватка материально-технических средств будет сдерживать формирование российских "стратегических резервов". В частности, по словам аналитика, российское военное командование, сможет обеспечить лишь 55-60% вооружения и техники, которые потребуются 44-му АК до конца 2024 года.

Обозреватель также сообщил, что российские власти пытаются удвоить объемы производства на 163-м бронетанковом ремонтном заводе, но эти усилия, вероятно, будут завершены не летом 2024 года, как планировалось, а до конца 2024 года. Эксперт предположил, что способность России производить новое вооружение и технику и модернизировать старые системы, "не соответствует" тому, как быстро она надеется оснастить свои стратегические резервы.

"Оценка Машовца согласуется с оценкой ISW, что российское оборонное производство способно поддерживать нынешний темп российских наступательных операций, но вряд ли сможет полностью обеспечить потенциальную миссию оперативного или стратегического уровня в 2024 году", - говорится в отчете.