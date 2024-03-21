Россияне неудачно сходили на штурм под Бахмутом. Утратили более 10 единиц техники (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, российская армия при поддержке танков, БМП и БТР силами двух взводов пыталась прорвать линию обороны недалеко от Бахмута.

Однако враг понес значительные потери и отступил.

"Бойцы бригады Гвардии наступления "Месть" совместно с Силами обороны уничтожили 12 единиц техники", - говорится в сообщении.

Что происходит на фронте

Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты стремятся захватить Времен Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.

Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - в материале РБК-Украина.

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