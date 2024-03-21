Россияне неудачно сходили на штурм под Бахмутом. Утратили более 10 единиц техники (видео)
Украинские пограничники отразили попытку наступления российской армии неподалеку от Бахмута. Удалось уничтожить большое количество вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ведомстве, российская армия при поддержке танков, БМП и БТР силами двух взводов пыталась прорвать линию обороны недалеко от Бахмута.
Однако враг понес значительные потери и отступил.
"Бойцы бригады Гвардии наступления "Месть" совместно с Силами обороны уничтожили 12 единиц техники", - говорится в сообщении.
Что происходит на фронте
Напомним, российские оккупанты усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции у Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.
Ранее украинские военные также сообщали, что оккупанты стремятся захватить Времен Яр в Донецкой области, а в соседних населенных пунктах Ивановское и Богдановка уже идут бои.
Как 47 бригада ВСУ уничтожает россиян под Авдеевкой - в материале РБК-Украина.
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