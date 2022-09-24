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В Мариуполе оккупанты угрожают лишить работы и зарплаты из-за неявки на "референдум"

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Мариуполь, Суббота 24 сентября 2022 14:03
В Мариуполе оккупанты угрожают лишить работы и зарплаты из-за неявки на "референдум" Фото: в Мариуполе оккупанты угрожают лишить работы и зарплаты из-за неявки на "референдум" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Жители Мариуполя не желают участвовать в псевдореферендуме. Поэтому оккупанты решили угрожать увольнением и отсутствием зарплаты из-за игнорирования "голосования".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Референдум". Вчера вечером оккупационная администрация получила "на орехи" за сверхнизкую "явку". Поэтому утро началось с принудительного голосования. Рабочих на местах работы ждали "мобильные бригады" с простым условием - голосуешь или теряешь работу и зарплату", - написал он.

По его словам, также было установлено несколько палаток в местах концентрации людей, но и здесь желающих оказалось мало.

Как сообщалось, правоохранители установили более 4 тысячи человек, которых Россия планирует привлечь в псевдореферендумы в оккупированных областях Украины.

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