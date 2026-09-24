Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать

Последствия удара по дата-центрам

По словам владельца провайдера Utels Александра Полюдова, удар был нанесен по трем дата-центрам в Киеве (их названия не раскрываются из соображений безопасности).

Эта атака стала одной из самых масштабных для телеком-инфраструктуры с июля.

В сети также распространялись видео о последствиях взрывов вблизи КВЦ "Парковый", где расположен крупный коммерческий дата-центр, однако эксперты считают целенаправленный удар именно по этому зданию маловероятным.

Несмотря на значительные повреждения, децентрализованная структура украинского интернета позволила избежать тотального блэк-аута.

Как отмечают бывшие члены правительственной команды по телекому и экс-представители Интернет-ассоциации Украины, около 90 процентов инфраструктуры отрасли уже подготовлены к подобным сценариям.

Ключевые узлы имеют резервные площадки и каналы дублирования.

Для дальнейшей защиты эксперты рекомендуют размещать резервные мощности в западных областях Украины или за границей, а также создавать подземные дата-центры. Над последним проектом уже работает Vodafone Украина.

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Как провайдеры восстанавливают интернет: актуальное состояние

По данным Минцифры, сбои почувствовали около 100 000 домохозяйств в Киеве и области. В настоящее время операторы отчитываются о ходе ремонтных работ:

"Паутина" - благодаря переходу на резервное оборудование оказание услуг возобновлено почти по всей сети, заработали личный кабинет и проведение платежей.

UTELS - по состоянию на 23 сентября услуги возобновлены для части абонентов. В компании обратились с важной просьбой к клиентам, у которых интернет до сих пор отсутствует:

"Ни в коем случае не перезагружайте роутеры. Из-за текущей нестабильности сети это может существенно усложнить восстановление точечного соединения с абонентским оборудованием", - отметили в компании.

Crazy Network - доступ к сети полностью восстановлен. Специалисты отмечают: если связь не появилась автоматически, пользователям следует перезагрузить роутеры или оптические терминалы. Ремонтные работы в Киеве находятся на финальной стадии.

KyivLink - аварийно-восстановительные работы полностью завершены, доступ к сети вернули всем абонентам. В случае единичных проблем обращаться просят на линию технической поддержки.

Эксперты также призывают представителей бизнеса не ограничиваться резервированием каналов связи, а создавать зеркальные копии собственных ИТ-систем и критических данных в облачных хранилищах.

Также сегодня, 24 сентября, в соцсетях и телеграмм-каналах распространяется информация о том, что россияне планируют выносить дата-центры и локации интернет-связи на мероприятии Украины - об этом заявил представитель точки обмена интернет-трафиком.