Войска РФ пытаются наступать южнее Донецка: карты ISW

Российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Веселого (к северо-востоку от Бахмута), добились незначительного усиления к северо-западу от Авдеевки. Позиционные бои продолжались к западу и юго-западу от Донецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались:

к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки;

к юго-востоку от Купянска в районе Ивановки, Песчаного и Берестова;

к юго-западу от Сватово в районе Макеевки;

к западу от Кременной в районе Тернов, Торского и Ямполовки;

к югу от Кременной в районе Григоровки.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что российские войска готовятся к очередной наступательной операции в районе Синьковки, где они возобновили атаки на прошлой неделе и продолжают накапливать силы, проводить ротацию и обучать подразделения для будущих действий.

По данным Института по изучению войны, к январю 2024 года западная группировка российских войск была относительно менее истощена и лучше подготовлена, чем другие группировки российских войск. Это означает, что она могла бы быть более эффективной в наступательных действиях, чем российские силы в других частях Украины.

Несмотря на относительно хорошее состояние западной группировки российских войск, неизвестно, сможет ли она добиться значительных успехов в наступательных действиях. Это связано с тем, что предыдущие наступательные операции России, такие как наступление на Авдеевку, были неорганизованными и дорогостоящими. Кроме того, российские войска, действующие на Купянском направлении, могут столкнуться с аналогичными трудностями при попытке захватить Купянск.

Согласно оценке Института по изучению войны, российские войска сейчас могут вести только локальные боевые действия в Харьковской области. Эти действия, скорее всего, носят отвлекающий характер и направлены на то, чтобы отвлечь украинские силы от потенциального российского наступления на Купянск.

Операция №2 - Донецкая область

Видео с геолокацией, опубликованное 11 января, показывает, что российские войска недавно незначительно продвинулись к востоку от Веселого (к северо-востоку от Бахмута). Генеральный штаб Украины 12 января сообщил, что российские войска пытаются улучшить свои тактические позиции возле Веселого, где украинские войска отразили несколько российских атак.

Позиционные бои продолжались под Бахмутом 12 января, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские и украинские источники сообщают о позиционных боях:

к северо-западу от Бахмута в районе Богдановки;

к западу от Бахмута в районе Хромово и в направлении Ивановского;

к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Недавно российские войска добились незначительного усиления к северо-западу от Авдеевки. Видео с геолокацией, опубликованная 12 января, показывает, что российские войска недавно продвинулись чуть восточнее Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки.

Российские и украинские силы сообщили о продолжающихся боях:

к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Очеретино и Степового;

в районе коксохимического завода;

на юго-востоке Авдеевки в районе промышленной зоны;

к юго-западу от Авдеевки в районе Невельского и Первомайского.

Недавно российские войска подтвердили продвижение к юго-западу от Донецка. Видео с геолокацией, опубликованное 9 января, показывает, что российские войска недавно добились незначительных успехов к югу от Новомихайловки (к юго-западу от Донецка).

Позиционные бои продолжались:

к западу от Донецка в районе Марьинки, Георгиевки и Красногоровки

к юго-западу от Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что российские войска атакуют Новомихайловку, чтобы перекрыть дорогу O0532 Марьинка-Угледар.

"Южная ось"

Ограниченные позиционные бои продолжались в районе границы Донецкой и Запорожской областей 12 января, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Недавно российские войска незначительно продвинулись на западе Запорожской области. На кадрах с геолокацией, опубликованных 10 и 12 января, видно, как российские войска захватывают украинские траншейные позиции вдоль дороги к западу от Вербового (к востоку от Работино).

Позиционные бои продолжались в районе Работино, Вербового и Нестерянки (к северо-западу от Работино).

Недавно российские войска незначительно продвинулись в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 12 января, показывает, что российские войска незначительно продвинулись в восточной части Крынков.