Россияне готовят Джанкой в Крыму к обороне. Партизаны показали фото

"Наш агент сообщает о подготовке россиянами окопов и траншей вблизи Джанкоя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время противник начал активно готовить и усиливать уже имеющиеся оборонительные позиции по всему Крыму.

Фото: Окопы вблизи Джанкоя (t.me/atesh_ru)

"АТЕШ" активно готовится способствовать деоккупации Крыма и ждет Силы обороны Украины!", - добавили партизаны.

Ситуация в Крыму

Напомним, ранее мы сообщали, что российские захватчики обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

К тому же оккупанты стягивают редкие типы РСЗО к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Также недавно партизаны зафиксировали перемещение значительных ресурсов россиян в Джанкой.

Кроме того, российские оккупанты перемещают технику во временно оккупированном Симферополе из-за значительных потерь на фронте.