Уже три. IT-компании собрали средства на морской дрон для Украины

IT-компании в рамках инициативы UNITED24 собрали средства на третий морской дрон для Вооруженных сил Украины. Они смогут самостоятельно выбрать название для дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

К сбору присоединились такие компании, как Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.

Напомним, что беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения - это уникальная украинская разработка. По словам президента Украины Владимира Зеленского, подводные дроны будут применяться только для защиты морской акватории Украины. Сбор осуществляется через благотворительную платформу UNITED24.

"Наша первая задача - сформировать флот из ста таких дронов. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет оберегать торговые суда и выполнять секретные миссии", - отмечается на сайте платформы UNITED24.

Украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон с символическим названием "Херсон" менее чем за два часа.

Средства на второй морской дрон были собраны народом Литвы с помощью литовского журналиста Андрюса Тапинаса.