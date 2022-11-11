ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже три. IT-компании собрали средства на морской дрон для Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 11 ноября 2022 23:12
Уже три. IT-компании собрали средства на морской дрон для Украины Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

IT-компании в рамках инициативы UNITED24 собрали средства на третий морской дрон для Вооруженных сил Украины. Они смогут самостоятельно выбрать название для дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

К сбору присоединились такие компании, как Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.

Напомним, что беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения - это уникальная украинская разработка. По словам президента Украины Владимира Зеленского, подводные дроны будут применяться только для защиты морской акватории Украины. Сбор осуществляется через благотворительную платформу UNITED24.

"Наша первая задача - сформировать флот из ста таких дронов. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет оберегать торговые суда и выполнять секретные миссии", - отмечается на сайте платформы UNITED24.

Украинцы собрали средства на первый морской ударный дрон с символическим названием "Херсон" менее чем за два часа.

Средства на второй морской дрон были собраны народом Литвы с помощью литовского журналиста Андрюса Тапинаса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинским военным передали медицинский вертолет Ми-2 АМ-1 . Воздушное судно приобрели благодаря пожертвованиям через фандрайзинговую платформу UNITED24.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрони
NEWS
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра
Вы не скроетесь. Зеленский дал совет россиянам на правом берегу Днепра
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше