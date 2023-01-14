За Соледар продолжаются тяжелые бои, а ВСУ атаковали склад боеприпасов РФ, - Генштаб

За Соледар в Донецкой области ведутся тяжелые бои, а Вооруженным силам Украины удалось уничтожить вражеский состав боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские оккупанты, не имея успехов на поле боя, продолжают уничтожать инфраструктуру и жилье гражданского населения. Наносят удары по населенным пунктам, нарушая едва ли не все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, сегодня российская ракета попала в жилой многоквартирный дом в городе Днепр. В настоящее время известно о 5 погибших и 39 раненых гражданских людях, среди них 7 детей. Спасательная операция продолжается. Всего в течение суток противник нанес 3 авиационных и около 50 ракетных ударов. Сегодня противник нанес массированные ракетные удары по нашей территории. С утра зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления была атакована столица.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", управляемые авиационные ракеты Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины. Всего враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожено 18 крылатых ракет и 3 управляемые авиационные ракеты. Продолжается подсчет и уточнение.

Кроме того, оккупанты совершили 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Будьте осторожны!

Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отражают атаки врага. Оккупанты терпят большие потери. Также противник ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на Запорожском и Херсонском обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Наступательных группировок противника не обнаружено. Республика Беларусь продолжает участвовать в российской агрессии против нашего государства, предоставляя свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов, а также боеприпасы и материально-технические средства.

Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гатище, Волчанск, Стрелка, Тернова, Домашнее и Тополя в Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения получили районы населенных пунктов Двуречная, Орлянка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Краснопоповки Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении во враждебное огневое влияние попали Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Угледар, Пречистовку, Золотую Ниву и Большую Новоселку в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы фиксировались у Малиновки, Гуляйполя, Дорожнянки, Железнодорожного, Волшебного, Малой Токмачки, Степного и Плавней в Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Дмитровка Николаевской области, есть пострадавшие среди мирных жителей.

В целях усиления оборонных способностей своих подразделений на левобережной Херсонщине, враг проводит передислокацию. Отмечается перемещение личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе и это сказывается. Низким до 40 процентов остается уровень укомплектования отдельных подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса, которые расположены в районе Горловки Донецкой области. И это несмотря на недавнее доукомплектование мобилизованными и контрактниками. Показательно, что личному составу запрещено покидать местоположение - таким образом оккупанты хоть как-то пытаются предотвратить дезертирство.

Российские оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой области пересматривают категории граждан призывного возраста, которые раньше имели так называемую "бронь". В частности, работники экстренных и коммунальных служб уже об этом предупреждены.

Украинская авиация в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили пять таких районов и состав боеприпасов врага.