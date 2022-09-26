В Никополе слышны взрывы после объявления воздушной тревоги

В понедельник, 26 сентября, в Никополе Днепропетровской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

"В Днепропетровске объявлена воздушная тревога, в Никополе и Никопольском районе - угроза артобстрела" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атаки врагов у некоторых населенных пунктов исчезало электроснабжение.

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