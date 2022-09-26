ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Никополе слышны взрывы после объявления воздушной тревоги

Новина українською →
Никополь, Понедельник 26 сентября 2022 14:01
В Никополе слышны взрывы после объявления воздушной тревоги Фото: в Никополе слышны взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 26 сентября, в Никополе Днепропетровской области слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Звуки взрывов слышны после объявления воздушной тревоги.

"В Днепропетровске объявлена воздушная тревога, в Никополе и Никопольском районе - угроза артобстрела" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате атаки врагов у некоторых населенных пунктов исчезало электроснабжение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны