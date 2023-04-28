Россияне на фронте ищут наркотики и жалуются на их качество, - ГУР

Российские военные обсудили между собой варианты употребления наркотических средств на фронте. Один из них пожаловался на плохое качество таких веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Оккупанты между собой обсуждали возможности заказа наркотических веществ. Один из них предлагал приобрести их у соседнего взвода, однако товарищ его отказывает жалуясь на их плохое качество.

"Ну бл*дь. Мотолыжники вот эти, а есть там планокуры? Слышишь, пошли к ним, дадим им денег пока нам не привезут", - говорит один из россиян.