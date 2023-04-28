ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни на фронті шукають наркотики та скаржаться на їх якість, - ГУР

Новость на русском →
Росія, П'ятниця 28 квітня 2023 18:48
Росіяни на фронті шукають наркотики та скаржаться на їх якість, - ГУР Фото: росіяни на фронті шукають наркотики та скаржаться на їх якість (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові обговорили між собою варіанти вживання наркотичних засобів на фронті. Один з них поскаржився на погану якість таких речовин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

Окупанти між собою обговорювали можливості замовлення наркотичних речовин. Один з них пропонував придбати їх у сусіднього взводу, однак товариш його відмовляє скаржачись на їх погану якість.

"Ну бл*дь. Мотолижники ось ці, а є там планокури? Чуєш, пішли до них, дамо їм грошей поки нам не привезуть", - каже один з росіян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що моральний стан російських військових в Україні продовжує погіршуватись. Зокрема, деякі з них уже готові застрелитися, аби не брати участь у бойових діях.

Також раніше окупант поскаржився, що армія РФ зазнає значних втрат під Вугледаром у Донецькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти Главное управление разведки Війна Росії проти України
NEWS
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
Воїни ССО показали вуличні бої у Бахмуті (відео)
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна