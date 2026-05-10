Россияне на фронте не достигли никакого значимого прогресса за год в отличие от ВСУ, - ISW

Аналитики отмечают, что даже во время объявленного Россией "перемирия" с 9 по 11 мая боевые действия на отдельных участках фронта продолжались. В то же время общий темп операций несколько снизился.

В ISW обратили внимание, что режим прекращения огня фактически не имел четко прописанных механизмов контроля и выполнения. Единственным публично озвученным условием, по данным аналитиков, был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, которого Киев придерживался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", - говорится в отчете.

РФ использовала "перемирие" для перегруппировки

По оценке ISW, российские войска могли использовать паузу для ротаций, переброски резервов и логистики с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

При этом аналитики отмечают, что украинская оборона продолжает сдерживать российское наступление и не позволяет Кремлю достичь результатов, которые Москва могла бы подать как большие победы к 9 мая.

В отчете отмечается, что российские войска с октября 2025 года не смогли достичь значительного продвижения в районе Константиновки - одного из ключевых направлений фортификационного пояса Украины.

Украина нарастила успехи на фронте

В то же время украинские силы, по данным ISW, достигли наибольших успехов на поле боя со времени операции в Курской области РФ в августе 2024 года.

Аналитики напоминают, что ВСУ освободили значительную часть Купянска осенью 2025 года, а также вернули более 400 квадратных километров территории на юге Украины в результате контратак зимой и весной 2026 года.

Кроме того, в конце апреля украинские военные освободили несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области.

Удары по логистике РФ повлияли на наступление

В ISW также отметили усиление украинской кампании дальнобойных ударов по российской логистике, военной технике и нефтяной инфраструктуре.

По мнению экспертов, это ухудшило способность РФ проводить масштабные наступательные операции и повлияло на работу российских систем связи и беспилотников на фронте.

Отдельно аналитики упомянули проблемы России после ограничения использования терминалов Starlink на оккупированных территориях, что также создало дополнительные трудности для российских войск.