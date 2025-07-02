Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло

Как отмечается, украинские воины продолжают сдерживать натиск захватчиков, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Враг совершает "мясные штурмы" малыми пехотными группами и ДРГ.

В Генштабе сообщили, что несколько дней назад небольшая разведывательная группа врага смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровской области.

Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, но защитники уничтожили оккупантов.

В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше - они остались живы и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.



Фото: Генштаб опроверг заявления РФ о захвате Дачного (deepstatemap.live)