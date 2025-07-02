Россияне дважды прорывались к Дачному. Генштаб рассказал, что с ними произошло

Российские оккупанты несколько раз прорывались к Дачному Днепропетровской области. Однако населенный пункт остается под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Как отмечается, украинские воины продолжают сдерживать натиск захватчиков, которые не оставляют попыток пересечь административную границу Донецкой и Днепропетровской областей. Враг совершает "мясные штурмы" малыми пехотными группами и ДРГ.
В Генштабе сообщили, что несколько дней назад небольшая разведывательная группа врага смогла проникнуть в пределы населенного пункта Дачное, что на территории Днепропетровской области.
Захватчики успели сфотографироваться с российским триколором, но защитники уничтожили оккупантов.
В одном из следующих штурмов двум российским военнослужащим повезло больше - они остались живы и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.
"Поэтому реляции российской пропаганды о захвате плацдарма на Днепропетровщине не соответствуют действительности. Дачное и в дальнейшем остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.
Фото: Генштаб опроверг заявления РФ о захвате Дачного (deepstatemap.live)
С весны Россия неоднократно пыталась пробить оборону ВСУ и продвинуться в Днепропетровскую область.
В июне оккупанты даже заявили о своем якобы "заходе" на территорию области, но в Генштабе опровергли эту информацию.
Сегодня, 2 июля, в сети появилось видео, на котором российские военные якобы заходят в село Дачное на Днепропетровщине. Накануне россияне заявили, что якобы захватили этот населенный пункт.
В Генштабе ВСУ сообщили РБК-Украина, что заявления РФ не соответствуют действительности.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов в свою очередь отметил, что военной угрозы для Днепра нет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.