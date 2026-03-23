Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне дроном попали в автобусную остановку в Одесской области: ранены два человека

22:25 23.03.2026 Пн
1 мин
Среди пострадавших - 18-летняя девушка и 51-летний мужчина
aimg Мария Науменко
фото: "Шахед" (Getty Images)

Вечером понедельника, 23 марта, российская армия атаковала БПЛА Одесский район. Один из беспилотников попал в остановку общественного транспорта, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОГА Олега Кипера в Telegram.

Читайте также: Россия готовит массированный удар: Зеленский дал распоряжение ПВО

"Вечером российская армия в очередной раз нанесла массированный удар беспилотниками по мирной Одесской области. Один из дронов попал в автобусную остановку в Одесском районе", - отметил он.

В результате удара пострадали два человека - 18-летняя девушка и 51-летний мужчина. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждены объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.

На местах работают экстренные службы, продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Напомним, в ночь на 22 марта российские войска совершили массированную воздушную атаку на Одесскую область.

Под ударами оказались жилые дома и объекты портовой инфраструктуры.

