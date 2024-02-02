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Россияне ударили по Никополю: пострадали два человека, поврежден профилакторий

Никополь, Пятница 02 февраля 2024 19:05
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Россияне ударили по Никополю: пострадали два человека, поврежден профилакторий Фото: Россияне ударили по Никополю (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 2 февраля, обстреляла Никополь в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака и Днепропетровскую областную прокуратуру.

Удар по городу

Военные РФ осуществили артиллерийский обстрел города Никополь. Были травмированы 34-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Россияне ударили по Никополю: пострадали два человека, поврежден профилакторий

Фото: Последствия ушибов (facebook.com)

"Повреждения получили частные дома, хозяйственные постройки, гараж, газопровод и профилакторий", - говорится в сообщении.

Начато расследование

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями Вооруженных сил РФ.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

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