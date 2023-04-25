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Россияне дронами и авиабомбами атаковали Херсонскую область: названы последствия

Фото: россияне дронами и авиабомбами атаковали Херсонскую область (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россияне за последние сутки нанесли по Херсонской области очередной авиационный бомбовый удар и применили ударные дроны типа "Ланцет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

По его словам, была разрушена церковь и магазин. Также было повреждено около 20 жилых домов.

"Пять раз враг гатив из артиллерии по областному центру Херсонской области, вел огонь и по Бериславскому району, где также получили разрушения и повреждения жилые дома, ранено гражданское лицо", - пишет Назаров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины Херсонской области. Так, во вторник, 25 апреля, управляемыми авиабомбами они ударили по церкви и домам.

Как сообщалось, во вторник, 25 апреля, российские военные в очередной раз обстреляли один из населенных пунктов Белозерской общины . Под ударом оказалась местная церковь.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 апреля, россияне 61 раз обстреляли Херсонскую область, четыре человека получили ранения.

Напомним, в воскресенье, 23 апреля, российские оккупанты покрыли массированным огнем село Кизомис Белозерской общины Херсонской области. Были атакованы десятки домов, автомобиль правоохранителей и школа, ранены.

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Война России против УкраиныХерсонская областьАвиаудары