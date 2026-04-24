Россияне дронами атаковали судно в Черном море, которое шло в Украину

"Во время движения по Украинскому морскому коридору зафиксировано попадание БПЛА в торговое судно", - отметили в Администрации морских портов.

Сообщается, что балкер под флагом Сент-Китс и Невис, следовавший в один из портов Большой Одессы, потерпел поражение двумя беспилотниками.

Известно, что судно двигалось по морскому коридору в Одессу для загрузки зерновых. На борту возник пожар и вышла из строя навигационная система. Для сопровождения судна направлен катер. Предварительно пострадавших нет.

Россияне атакуют суда в Черном море

Российские войска пытаются нарушить мирные коридоры, по которым следуют суда в украинские порты.

Так, в марте российский дрон попал в иностранное судно во время его выхода из порта Черноморска в Одесской области. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Пострадавшим оказали необходимую помощь, также была проведена эвакуация людей.