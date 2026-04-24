RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне дронами атаковали судно в Черном море, которое шло в Украину

08:47 24.04.2026 Пт
2 мин
Враг попал в судно, которое шло в порты Большой Одессы
aimg Константин Широкун
Фото: россияне дронами атаковали судно в Черном море (Getty Images)

Российские войска в Черном море сегодня ночью, 24 апреля, атаковали ударными беспилотниками балкер, который шел в один из портов Большой Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Администрации морских портов Украины.

"Во время движения по Украинскому морскому коридору зафиксировано попадание БПЛА в торговое судно", - отметили в Администрации морских портов.

Сообщается, что балкер под флагом Сент-Китс и Невис, следовавший в один из портов Большой Одессы, потерпел поражение двумя беспилотниками.

Известно, что судно двигалось по морскому коридору в Одессу для загрузки зерновых. На борту возник пожар и вышла из строя навигационная система. Для сопровождения судна направлен катер. Предварительно пострадавших нет.

Россияне атакуют суда в Черном море

Российские войска пытаются нарушить мирные коридоры, по которым следуют суда в украинские порты.

Так, в марте российский дрон попал в иностранное судно во время его выхода из порта Черноморска в Одесской области. В результате атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Пострадавшим оказали необходимую помощь, также была проведена эвакуация людей.

Кроме того, в декабре оккупанты в очередной раз атаковали гражданское судно Турции, которое направлялось из Украины в Египет. Удар был осуществлен дроном.

Отметим, что после первой атаки со стороны Турции последовала редакция. Анкара призвала к немедленной деэскалации и необходимости заключить договор о гарантиях безопасности судоходства в Черном море.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
