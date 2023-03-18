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Россияне за сутки потеряли почти 400 солдат на Бахмутском направлении, - Череватый

Иллюстративное фото: россияне за сутки потеряли почти 400 солдат на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными в боях за Бахмут 392 солдата. Враг продолжает попытки наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток оккупации Бахмута. За сутки в самом городе состоялось 16 боестолкновений. При этом оккупанты 55 раз обстреляли населенный пункт и окрестности.

"В целом по Бахмутскому отрезку фронта 352 артиллерийских удара нанесены разными типами реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии. 27 боестолкновений произошло на всем фронте, 4 авиаудара. 193 кафира были уничтожены, 199 получили ранения различной степени", - добавил Череватый.

Напомним, ранее стало известно, что украинские защитники в Бахмуте на Донбассе обнаружили и уничтожили расчет гранатомета оккупантов. В сети появилось видео.

Также мы писали, что в Украине вынесли приговор оккупантов, которых взяли в плен под Бахмутом.

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