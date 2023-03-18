В Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, которых взяли в плен под Бахмутом и Угледаром

В Украине вынесли приговор еще четырем российским оккупантам. Следующие 10-12 лет они проведут за решеткой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что российских оккупантов наши воины взяли в плен во время боевых действий на Бахмутском и Угледарском направлениях.

"По материалам СБУ суд назначил одному из фигурантов - 10 лет заключения, другим трем - 12 лет", - пишет пресс-служба.

Среди осужденных:

командир мотострелкового взвода 2-го армейского корпуса России, который с 2014 года участвовал в боевых действиях против сил АТО, а с начала полномасштабного вторжения давал приказы об обстрелах наших городов на востоке из самоходных артиллерийских установок "Пион";

боевик, после 24 февраля штурмовавший населенные пункты в Донецкой и Луганской областях;

оккупант, который в составе 5-й отдельной мотострелковой бригады "Оплот" принимал участие в попытках захвата поселка Большая Новоселка;

боевик, с 2014 года находившийся в составе созданного агрессором "разведывательного управления республиканской гвардии "ДНР". В рядах террористов он охранял российские тюрьмы, где удерживали участников движения сопротивления, а с начала полномасштабного вторжения атаковал украинские города на восточном фронте.

Фото: в Украине вынесли приговор еще 4 оккупантам, взятым в плен под Бахмутом и Угледаром (t.me/SBUkr)