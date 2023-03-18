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Росіяни за добу втратили майже 400 солдатів на Бахмутському напрямку, - Череватий

Ілюстративне фото: росіяни за добу втратили майже 400 солдатів на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти за добу втратили вбитими та пораненими в боях за Бахмут 392 солдатів. Ворог продовжує спроби наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти не залишають спроб окупації Бахмута. За добу в самому місті відбулося 16 бойових зіткнень. При цьому окупанти 55 разів обстріляли населений пункт та околиці.

"Загалом по Бахмутському відрізку фронту 352 артилерійські удари завдано різними типами реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії. 27 бойових зіткнень сталося на всьому фронті, 4 авіаудари. 193 окупанти були знищені, 199 отримали поранення різної ступені", - додав Череватий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські захисники в Бахмуті на Донбасі виявили та знищили розрахунок гранатомета окупантів. У мережі з'явилося відео.

Також ми писали, що в Україні ухвалили вирок окупантів, яких взяли в полон під Бахмутом.

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