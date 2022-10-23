Россияне за сутки убили двоих и ранили девять мирных жителей Донецкой области
Российские оккупанты за прошедшие суток обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки погибли двое гражданских, еще девять получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Так, один гражданский погиб в Клещиевке и еще один - в Торском. Еще девять человек получили ранения за прошедшие сутки.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации: два в Диброве и два в Озерном.
Президент Украины Владимир Зелеский сообщал, что ключевые горячие точки на Донбассе - это Соледар и Бахмут, оккупанты бросили против украинских военных две тысячи заключенных.
Так, The Washington Post писало, что борьба за контроль над Бахмутом затмила всю стратегическую логику россиян.
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