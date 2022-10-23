Росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області

Російські окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті атаки загинули двоє цивільних, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Так, один цивільний загинув у Кліщіївці та ще один - у Торському. Ще дев'ять людей отримали поранення минулої доби.

Окрім цього, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: два у Діброві та два в Озерному.