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Росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області

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Донецька область, Неділя 23 жовтня 2022 08:19
Росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області Ілюстративне фото: росіяни за добу вбили двох і поранили дев'ятьох мирних жителів Донецької області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. В результаті атаки загинули двоє цивільних, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Так, один цивільний загинув у Кліщіївці та ще один - у Торському. Ще дев'ять людей отримали поранення минулої доби.

Окрім цього, правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації: два у Діброві та два в Озерному.

Президент України Володимир Зелеський повідомляв, що ключові гарячі точки на Донбасі - це Соледар та Бахмут, окупанти кинули проти українських військових дві тисячі в'язнів.

Так, The Washington Post писало, що боротьба за контроль над Бахмутом затьмарила всю стратегічну логіку росіян.

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