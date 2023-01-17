ua ru
Вт, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты вновь атаковали критическую инфраструктуру в Херсоне: названы последствия

Новина українською →
Херсон, Вторник 17 января 2023 15:08
Оккупанты вновь атаковали критическую инфраструктуру в Херсоне: названы последствия Фото: оккупанты вновь атаковали критическую инфраструктуру в Херсоне (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия во вторник, 17 января, обстреляла предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Сегодня около 11:00 российские войска произвели обстрел управления коммунального предприятия. Снаряды повредили админздания, машинный и актовый залы, кислородную станцию. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил он.

Как отметил Янушевич, это уже вторая атака на это предприятие - во время первой, произошедшей 15 января, обломки снарядов повредили только территорию, но здание не пострадало.

Напомним, мы писали, что в Херсоне сегодня, 17 января, дважды сообщалось о взрывах. В облсовете подтвердили, что оккупанты продолжают массированный обстрел города.

Также сообщалось, что российские оккупанты за минувшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война в Украине
NEWS
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
Австрийский министр призвал "не перегнуть палку" с РФ. У Кулебы пригласили его в Днепр
DAILY
Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Кевлюк: Ранее чем через полгода Россия не может провести серьезное наступление