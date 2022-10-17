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Россияне достают со складов зенитные установки 70-летней давности (видео)

Иллюстративное фото: россияне достают со складов зенитные установки 70-летней давности (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российские войска получают со своих складов зенитные установки АЗП-57. Их разработали еще в 1950-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Встреча на перекрестке. Пока украинская армия осваивает IRIS-T, NASAMS, Aspide, террористическое государство получает со своих складов зенитные установки 70-летней давности АЗП-57. Украина уверенно шагает в будущее. Империя возвращается туда, где ей и место - в прошлое", - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска стали использовать в Украине расконсервированные танки Т-62. Им как минимум 45 лет.

Также мы писали, что для ударов по территории Украины Россия использует советские ракеты Х-22.

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