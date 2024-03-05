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Россияне дистанционно минируют территорию Сумской области. В полиции рассказали детали

Сумская область, Вторник 05 марта 2024 22:42
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Россияне дистанционно минируют территорию Сумской области. В полиции рассказали детали Фото: Россияне дистанционно минируют территорию Сумской области (facebook.com/policesumy)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска дистанционно минируют территорию Сумской области с помощью авиационных кассетных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.

Где это произошло

На севере Сумской области сегодня ночью россияне применили опасные боеприпасы - шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5.

Прошлой ночью враг дистанционно заминировал местность на территории Шосткинского района, а именно вблизи села Марчихина Буда. Российская авиация во время нанесения авиаударов использовала кассетные бомбы РБК-500.

Россияне дистанционно минируют территорию Сумской области. В полиции рассказали детали

Фото: Шариковые осколочные авиационные бомбы (facebook.com/policesumy)

Одна такая кассета содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая и имеет большую зону поражения.

Что нужно делать людям

Начальник отдела взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Игорь Черняк сказал, что по внешнему виду этот предмет похож на небольшой мячик серебристого цвета с небольшими выступающими на корпусе "ребрами".

"Своим видом может привлекать внимание детей, поэтому советуем родителям принять это к сведению, и предупредить близких о возможной опасности", - добавил он.

Полиция никому не советует трогать такие находки и сразу сообщать о подобном по номеру 102.

Россияне бьют кассетными бомбами по другим регионам

Недавно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты впервые использовали для удара по Купянской авиабомбе с кассетным зарядом. Такое вооружение представляет еще большую угрозу мирному населению.

По его словам, из-за таких ударов на Совет обороны области вынесли вопрос принудительной эвакуации семей с детьми из еще ряда населенных пунктов.

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