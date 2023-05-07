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МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС: персонал остается на станции, несмотря на эвакуацию в городе

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Воскресенье 07 мая 2023 13:20
МАГАТЭ о ситуации на ЗАЭС: персонал остается на станции, несмотря на эвакуацию в городе Фото: МАГАТЭ рассказало о ситуации на ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Персонал Запорожской АЭС остается на месте, несмотря на объявление об эвакуации в Энергодаре. В последнее время на территории станции наблюдается усиление военного присутствия и активности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты, которые и в дальнейшем находятся на территории ЗАЭС - продолжаются регулярно слышать обстрелы. В целом ситуация на станции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной.

"Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы все стороны взяли на себя обязательства достичь этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность на станции", - заявил генеральный директор МАГАТЭ.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ не смогли посетить Энергодар в последние дни, однако получили информацию о ситуации с эвакуацией в городе, которая являются частью более широкой эвакуации в регионе.

"С начала конфликта, почти 15 месяцев назад, количество персонала на ЗАЭС постепенно уменьшалось, но руководство станции заявило, что оно остается достаточным для безопасной работы станции", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты начали "эвакуацию" жителей временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

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