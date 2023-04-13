RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне из-за дружеского огня и нарушения безопасности теряют дорогую технику в Белгородской области

Фото: Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные из-за дружеского огня и нарушения безопасности теряют дорогостоящее вооружение в Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

Он отметил, что российские пограничники в Белгородской области постоянно теряют имущество.

Так, 30 марта оккупанты потеряли дрон, оценочной стоимостью в 3 млн рублей (36 839 долларов - ред.) вследствие дружеского огня одного из подразделений российских войск.

"5 апреля в результате нарушения мер безопасности, взрыва и разрушения здания был уничтожен современный радиолокационный комплекс "Енот", оценочной стоимостью в 14,5 млн рублей (178 057 долларов – ред.)", - сказал Громов.

Напомним, вчера россияне жаловались на обстрелы в Белгородской области, которые привели к разрушениям.

Ранее в РФ заявили о якобы "атаке дронов" на аэропорт в Белгороде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины