Россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута: карты боев ISW

Россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута, чтобы затем усилить наступление на город. А в Запорожской области россияне укрепляют оборону, готовясь к украинскому контрнаступлению.

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

28 марта российские войска продолжили наземные атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. В Генштабе Украины заявили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Крахмального (20 км северо-западнее Сватового), Кузьминого (3 км юго-западнее Кременной), Белогоровки (10 км к югу Кременной), Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной), Берестового (30 км к югу от Кременной).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый 28 марта сообщил, что за последние сутки на этой линии произошло 13 боевых столкновений и что хотя российские войска сосредоточили в этом районе часть своих лучших войск, они испытывают значительную нехватку бронетехники.

Министерство обороны (МО) России заявило, что подразделения российской Западной группировки войск (Западный военный округ) сорвали опрокидывание украинских резервов к северо-востоку от Купянска в районе Гряниковки (20 км северо-восточнее Купянска) и Синьковки (7 км на северо-востоку от Купянска).

Геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, показывают, что украинские силы совершили ограниченное продвижение в лесной зоне возле Дибровы, примерно в 6 км к западу от Кременной. Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что российские войска недавно совершили неуточненное наступление к западу от Кременной в направлении Лимана.

Бои на Донбассе

28 марта русские войска продолжили наступательные действия в районе Бахмута и продвинулись в черте города. Геолокационные кадры, опубликованные 28 марта, свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, продвинулись в южном Бахмуте и Бахмутском городском рынке в центре города.

27 марта российский военный блоггер заявил, что российские войска установили достаточное количество переправ через реку Бахмутка и что бои в Бахмуте все больше перемещаются в западные части города. Он также утверждает, что российские войска продолжали наступление к югу и востоку от Ивановского, но по состоянию на 27 марта не смогли продвинуться поближе к трассе Т0504.

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин 28 марта заявил, что российская группировка войск под Майорском (20 км юго-западнее Бахмута) пока не имеет немедленного приказа о наступлении. В Генштабе Украины сообщали, что российские войска вели безуспешные наступательные действия на сам Бахмут, в 11 км северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Василовки и Богдановки и в 16 км юго-западнее Бахмута в районе Ивановского и Озаряновки. Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута произошло 19 боевых столкновений, из них 14 – непосредственно в самом Бахмуте.

Возможна перегруппировка русских войск в районе Бахмута. Череватый сообщил, что за последние три дня темп наступательных действий россиян в Бахмуте и его окрестностях снизился, и это может свидетельствовать о перегруппировке российских войск. Ранее ISW оценивало, что российские войска могут отвлекать российские силы и ресурсы подальше от района Бахмута для усиления наступления на Авдеевку, хотя российские войска могут решать опрокинуть личный состав и ресурсы для наступательных операций на Бахмут после потенциальной перегруппировки своих сил.

Российским войскам, возможно, придется перегруппироваться вокруг Бахмута, потому что группа "Вагнера" все больше расширяет свой резерв новобранцев как во время изнурительных нападений на поле боя, так и в тот момент, когда значительная часть осужденных завершает свои шестимесячные контракты и возвращается в Россию. .

Российские силы могли бы провести перегруппировку в Бахмуте и вокруг него и добавить большую часть обычных сил к тому, что осталось от контингента группы "Вагнера" в этом районе. Такая русская перегруппировка, вероятно, позволит российским силам усилить наступательные операции в Бахмуте и вокруг него и, возможно, обеспечить более значительные успехи.

28 марта российские войска продолжили наступление на линии фронта Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи самой Авдеевки, Степное (7 км к северо-западу от Авдеевки) и в пределах 27 км к юго-западу от Авдеевки вблизи Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки.

27 марта российский "военкор" заявил, что российские войска пытаются продвинуться дальше к западу от Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки), чтобы оцепить Авдеевку. 27 марта представитель Таврического войска обороны Украины полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские войска рассматривают возможность вывода 200-й отдельной мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Северный флот) и 72-й отдельной мотострелковой бригады (3-й армейский корпус, округ) из района Авдеевка-Марьинка для пополнения.

Министерство обороны Соединенного Королевства 28 марта сообщило, что 10-й танковый полк (3-й армейский корпус, Западный военный округ), вероятно, потерял значительную часть своих танков во время попыток оцепить Авдеевку с юга в последние дни. Части 3-го армейского корпуса, вероятно, понесли значительные потери во время контрнаступательных действий украинских войск в Харьковской области в сентябре 2022 года, а формирования, развернутые на окраине города Донецка, могут быть остатками боеспособных частей 3-го армейского корпуса или других уже деградированных формирований .

Пушилин заявил, что подразделения 1-го армейского корпуса так называемой "ДНР", в том числе батальоны "Спарта", батальоны "Сомали" и 11-й полк, ведут штурмовые действия по разным направлениям в районе Авдеевки, но российские силы не близки к захват Авдеевки. Российский "военкор" поделился кадрами 9-й бригады так называемой "ДНР" (бывший 9-й полк народного ополчения так называемой "ДНР"), действовавшей вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин опроверг украинскую информацию о том, что его боевики планируют передислоцировать в район Авдеевки, и заявил, что они никогда не сражались в этом районе, хотя в некрологе опытному боевику "Вагнера" утверждается, что боец погиб в районе Авдеевки. .

Россияне 28 марта не проводили никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области. Пушилин утверждал, что идут позиционные бои вблизи Угледара (30 км юго-западнее Донецка) и что украинские силы продолжают вести разведку в этом районе.

Дмитрашковский сообщил, что на прошлой неделе российские силы недавно ввели два неопределенных танковых подразделения и спецподразделение 98-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии для пополнения подразделений 155-й морской пехотной бригады Тихоокеанского флота. Ранее 155-я ОМБр несла значительные потери во время наступательных действий в районе Угледара в начале 2023 года, и российские войска, возможно, пытаются восстановить подразделение для возобновления наступательных действий на Угледар.

Сообщается, что российские войска восстанавливали 155-ю морскую пехотную бригаду целых восемь раз, и маловероятно, что другое переформирование приведет к боеспособности, необходимой для возобновления наступательных операций. Кроме того, участие ограниченных частей ВДС может поддерживать возобновление тактических наступательных действий ограниченного масштаба и продолжительности.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что украинские силы совершили локализованные обстрелы в Запорожской области. Министерство обороны России (Министерство обороны) заявило, что украинские силы безуспешно пытались продвинуться к неопределенным российским позициям с Лукьяновского (около 32 км юго-восточнее города Запорожья).

В Минобороны России утверждали, что украинские силы пытались использовать плохую погоду в этом районе для продвижения на линию фронта. Оккупационный глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска продолжают отражать попытки украинских разведчиков в оккупированной Запорожской области.

Балицкий утверждал, что украинские силы выпустили шесть ракет HIMARS по учебному заведению в Мелитополе 27 марта, а украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что украинские силы нанесли удар по району концентрации российских войск в городе. Федоров также сообщил 28 марта, что в Федоровке (около 17 км северо-западнее Мелитополя) при неустановленных обстоятельствах взорвалась электроподстанция.

Российские войска продолжают укреплять свои позиции на юге Украины, опасаясь контрнаступления украинских войск. Балицкий утверждал, что осенью 2022 г. российское военное командование укомплектовало российские полки на 15% от их обычной численности.

Балицкий отметил, что не может оценить, насколько хорошо подготовлены российские войска к заявленному будущему украинскому контрнаступлению, и заявил, что боевые действия выявят уровень подготовки России в оккупированной Запорожской области. Спутниковые снимки также показали, как российские войска роют новые траншеи вдоль дорог, ведущих к северному Крыму.

Сообщается, что российские войска снизили интенсивность обстрелов в Херсонской области. 28 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что в течение последних трех дней российские войска не обстреливали Днепро-Бугский лиман из Кинбурнской косы из-за плохих погодных условий.

Гуменюк отметил, что украинские удары по российским складам боеприпасов и артиллерийских систем подрывают российское материально-техническое обеспечение и заставляют российские войска снизить свою активность на восточном (левом) берегу Днепра.