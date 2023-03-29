Россияне все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб

В последнее время наблюдается тенденция, когда русские захватчики отказываются делать приказы командиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".

"Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении", - отметили в Генштабе.