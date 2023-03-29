Россияне все чаще отказываются выполнять приказы командования - Генштаб
В последнее время наблюдается тенденция, когда русские захватчики отказываются делать приказы командиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Так, 23 марта этого года, за отказ выполнять боевое задание, были обезоружены и доставлены в Макеевку Донецкой области около 70 человек из подразделений добровольческих формирований "Невский" и "Ветераны".
"Подобный случай произошел и 25 марта, выполнять приказ отказался личный состав роты разведки противника, действующий на Авдеевском направлении", - отметили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ отразили 57 атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Также россияне могут перегруппироваться в районе Бахмута, чтобы затем усилить наступление на город. А в Запорожской области россияне укрепляют оборону, готовясь к украинскому контрнаступлению.
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