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Россияне боятся собственную армию: ГУР перехватило разговор сельчанина в Брянской области

Воскресенье 09 февраля 2025 19:31
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Россияне боятся собственную армию: ГУР перехватило разговор сельчанина в Брянской области Фото: россиян пугают солдаты беглецы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор россиян. Согласно ему понятно, что российское население боится собственную армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре российский сельчанин из Брянской области призывает другого быть бдительным, поскольку на местности ходят солдаты-беглецы из российской армии.

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежавший военнослужащий. Смотри! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал", - предупредил мужчина.

В ГУР отметили, что перехваченный разговор в очередной раз иллюстрирует страх российского населения перед своей же армией.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет надлежащее возмездие", - резюмировали в разведке.

Напомним, в январе разведчики перехватили разговор россиян, который подтверждает, что Россия несет значительные потери на фронте в Украине. Жительница Белгородской области рассказала, что ей прислали соответствующее видео.

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Российская Федерация Брянская область
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