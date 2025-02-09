ua en ru
Нд, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Росіяни бояться власну армію: ГУР перехопило розмову селянина в Брянській області

Неділя 09 лютого 2025 19:31
UA EN RU
Росіяни бояться власну армію: ГУР перехопило розмову селянина в Брянській області Фото: росіян лякають солдати втікачі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову росіян. Згідно неї зрозуміло, що російське населення боїться власну армію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій розмові російський селянин з Брянської області закликає іншого бути пильним, оскільки на місцевості ходять солдати-втікачі з російської армії.

"На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежал военнослужащий. Гляди! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал", - попередив чоловік.

У ГУР зазначили, що перехоплена розмова вкотре ілюструє страх російського населення перед своєю ж армією.

"ГУР МО України нагадує - за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата", - резюмували у розвідці.

Нагадаємо, у січні розвідники перехопили розмову росіян, яка підтверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті в Україні. Мешканка Бєлгородської області розповіла, що їй надіслали відповідне відео.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Брянська область
NEWS
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
Зеленський про завершення війни в 2025 році: для цього є всі можливості
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів