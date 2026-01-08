Россияне боятся выводить корабли в Азовское море: в ВМС Украины назвали причины

"Находиться там (в Азовском море - ред.) негде и в плане базирования, и в плане навигации. Это неглубокое море - максимально 15 метров - поэтому рекомендуемые пути там довольно узкие", - отметил Плетенчук.

По его словам, когда россияне заходят в Азовское море, то смешивают свои корабли с гражданскими, чтобы таким образом прикрыться.

"Но сказать, что они там постоянно находятся, я не могу, ведь враг понимает, что вся территория Азовского моря под нашим огневым контролем", - добавил он.