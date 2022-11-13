ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ снова обстреляли Никопольский район: есть раненые

Новина українською →
Днепропетровская область, Воскресенье 13 ноября 2022 07:42
Войска РФ снова обстреляли Никопольский район: есть раненые Фото: российские войска обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области этой ночью, 13 ноября. В результате вражеской атаки ранения получили две женщины, которые были доставлены в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Двое раненых и десятки изуродованных домов... Ночью от вражеского огня в очередной раз страдала Никопольщина. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины", - говорится в публикации.

Чиновник отметил, что больше всего пострадал Никополь, куда прилетели около 40 снарядов российских оккупантов.

"Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести", - сообщил Резниченко.

В Никополе от вражеских обстрелов были повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.

Кроме того, снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пожарные уже потушили пламя. Также от обстрелов пострадали местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.

"В Марганецкой общине людей не задело. Побиты частные дома", - рассказал глава ОГА.

Последствия российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области ночью 13 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, перед этим, вечером 12 ноября, российские военные били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

Ранее ночью 12 ноября захватчики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.

Перед этим, 11 ноября, оккупанты тоже обстреливали Никопольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Обстріл
NEWS
Украинские защитники отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
Украинские защитники отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше