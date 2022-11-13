Войска РФ снова обстреляли Никопольский район: есть раненые
Российские захватчики снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области этой ночью, 13 ноября. В результате вражеской атаки ранения получили две женщины, которые были доставлены в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Двое раненых и десятки изуродованных домов... Ночью от вражеского огня в очередной раз страдала Никопольщина. Россияне направили свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольскую и Марганецкую общины", - говорится в публикации.
Чиновник отметил, что больше всего пострадал Никополь, куда прилетели около 40 снарядов российских оккупантов.
"Ранены две женщины - 46 и 82 лет. Обе доставлены в местную больницу. Состояние средней тяжести", - сообщил Резниченко.
В Никополе от вражеских обстрелов были повреждены более 40 многоэтажных и частных домов, два десятка хозяйственных сооружений, несколько газопроводов и линий электропередач.
Кроме того, снаряды полностью разрушили один дом и вызвали два пожара - в квартире и в частном дворе. Пожарные уже потушили пламя. Также от обстрелов пострадали местный колледж, отдел ЗАГС, админздание и шиномонтаж.
"В Марганецкой общине людей не задело. Побиты частные дома", - рассказал глава ОГА.
Последствия российского обстрела Никопольского района Днепропетровской области ночью 13 ноября (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, перед этим, вечером 12 ноября, российские военные били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.
Ранее ночью 12 ноября захватчики обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую общины.
Перед этим, 11 ноября, оккупанты тоже обстреливали Никопольский район.
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