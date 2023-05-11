Россияне безуспешно наступали на Авдеевском направлении: карты боев ISW

Россияне неудачно наступали в Марьинке и на подступах к Авдеевке, а также продолжили попытки штурмовать украинские позиции в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

10 мая российские войска нанесли наземные удары вблизи Купянска. В Генштабе Украины сообщили, что на купянском направлении российские войска пытались улучшить тактические позиции и вели безуспешные наступательные действия вблизи Масюковки (13 км северо-восточнее Купянска) и Стельмаховки (33 км юго-восточнее Купянска).

Представитель Западной группировки войск РФ Сергей Зибинский заявил, что части 1-й гвардейской танковой армии (Западный военный округ) нанесли удар по сосредоточению украинских войск в районе Купянска.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска вели позиционные бои вблизи Гряниковки (25 км северо-восточнее Купянска) и Ольшан (15 км северо-восточнее Купянска). Глава Харьковской области Олег Синегубов заявил, что российские войска нанесли удар по самому Купянску баллистическими ракетами малой дальности "Искандер".

Также 10 мая российские войска совершили наземные атаки вблизи Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные операции вблизи Серебрянского леса и Белогоровки, оба примерно в 10 км к югу от Кременной.

Российские "военкоры" заявили, что в промзоне Белогоровки идут ожесточенные бои. Украинский городской голова Северодонецка Роман Власенко заявил, что российские войска наносят удары зенитно-ракетными комплексами С-300 по подконтрольной Украине территории Луганской области.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что российские войска в основном менее активны на всем направлении Купянск-Сватово-Кременная и что за минувшие сутки на этом участке произошло лишь три боевых столкновения.

Бои на Донбассе

Российские войска и силы группы "Вагнера" продолжили наступательные операции в Бахмуте и его окрестностях 10 мая, несмотря на предыдущие угрозы владельца "Вагнера" Евгения Пригожина, что боевики уйдут из этого района в полночь.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в пределах Бахмута и в направлении Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и Ступочки (13 км к юго-западу от Бахмута). Спикер Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута произошло 28 боевых столкновений.

В МО РФ заявили, что российские десантно-штурмовые отряды продолжали наступательные действия по захвату кварталов в северо-западном и западном Бахмуте. Российский военный блоггер утверждал, что российские войска также вели штурм по направлению Времен Яр (12 км к западу от Бахмута).

10 мая русские войска продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк. 10 мая боевики так называемой "ДНР" опубликовали геолокационные кадры, которые, вероятно, подтверждают предварительные заявления России о том, что российские войска захватили Каменку (5 км северо-восточнее Авдеевки) еще 20 марта.

Российские военные блоггеры утверждали, что бои продолжаются к северу от Авдеевки и что российские силы проводили неудачные штурмы в Марьинке (27 км юго-западнее Авдеевки), близ Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и на юго-подступах к Авдеевке. . Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Новомихайловки (36 км юго-западнее Авдеевки).

10 мая российские войска не производили никаких подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой области.

"Южная ось"

10 мая российские войска нанесли авиаудары по украинским позициям в Херсонской и Запорожской областях. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли авиаудары вдоль линии фронта в Запорожской области и по Гуляйполю, Малой Токмачке, Орехову, Степногорску, а также Кизомису и Станиславу, юго-западнее г. Херсона.

Российский "военкор" утверждал, что российские войска нанесли удары осколочно-фугасными бомбами ФАБ-500 и КАБ-1500-ЛГ-Ф по украинским складам в Херсонской области, пытаясь помешать украинским силам потенциально пересечь реку Днепр.

Российские источники продолжают спекулировать о возможной подготовке украинских контрнаступлений на юге Украины. Российский военный блогер распространил заявления о том, что украинские силы удерживают позиции на восточном (левом) берегу Днепра, несмотря на то, что другой его коллега утверждал, что украинских войск не было на этом берегу.

Другой военкор утверждал, что украинские силы вдоль запорожского фронта оттягивают артиллерию и личный состав для перегруппировки, что влияет на плотность огня. Опубликованные 9 мая геолокационные кадры подтверждают, что артиллерийские подразделения 503-го гвардейского мотострелкового полка (19-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) действуют в этом районе близ Нестерянки (11 км юго-западнее Ори).