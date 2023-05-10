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Маляр о ситуации в Бахмуте: ВСУ в течение суток не потеряли ни одной позиции

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Среда 10 мая 2023 19:29
Маляр о ситуации в Бахмуте: ВСУ в течение суток не потеряли ни одной позиции Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении. За сутки наши воины не потеряли ни одной из позиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра обороны Анны Маляр.

Как отметила Маляр, восток остается эпицентром боевых действий. Враг сосредоточил силы на пяти направлениях одновременно:

  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Марьинском;
  • Лиманском;
  • Шахтерском.

В то же время по всем направлениям в течение суток действия врага были безуспешными.

"На Бахмутском направлении враг прилагает больше усилий. В Бахмут стянуты вагнеровцы со всех других направлений, где они выполняли боевые задания. На тех направлениях их заменили военными регулярной российской армии. Наши воины крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города. Никакой позиции в Бахмуте за сутки не потеряно", - добавляет замминистра обороны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, наши воины заставили оккупантов отступить на дистанцию до двух километров на некоторых участках фронта на Бахмутском направлении.

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