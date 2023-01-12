Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе

Россия пытается захватить Соледар, бросив на его штурм свои самые боеспособные части. Зачем агрессор прилагает столько усилий для взятия этого городка вблизи Бахмута и что происходит на восточном фронте – ниже в материале РБК-Украина.

Восток Украины остается главным театром военных действий. Москва по-прежнему делает упор на оккупации всего Донбасса. Чтобы достичь желаемого, агрессор готов превращать города в руины и класть там толпы своих солдат. Так было возле Попасной, Северодонецка и Лисичанска. Теперь ту же тактику кремлевские войска применяют в районе Бахмута и Соледара.

После месяцев неудачных лобовых штурмов Бахмута и попыток его окружить противник перевел фокус на Соледар. Штурм этого городка, расположенного примерно в 13 километрах к северу – составляющая той же "бахмутской" операции. До начала широкомасштабной войны в Соледаре проживало около 11 тысяч человек, но сейчас оккупанты фактически сравняли его с землей.

Противник несет там большие потери, говорит спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На штурм Соледара брошены самые боеспособные подразделения ЧВК "Вагнера", которые, как правило, старались "беречь". Тем самым россияне в очередной раз демонстрируют, что слабо учатся на своих ошибках. Даже если им удастся добиться тактического успеха на этом участке фронта, они могут проиграть стратегически и попасть в еще больший капкан, чем тот, который был после Северодонецкой агломерации.

Ситуация в Соледаре

Оккупанты приблизились к району Бахмута еще летом, после того, как захватили почти всю территорию Луганской области. Попытки лобовых атак этого города разбивались об украинскую оборону – там очень хороший укрепрайон. Поэтому противник решил попробовать его окружить с севера и юга, чтобы перерезать пути снабжения.

На юге россияне двигаются с района Курдюмовки и Клещиевки – вероятно, чтобы выйти на трассу от Бахмута к Константиновке. Но там оккупанты уперлись в украинскую оборону. Параллельно вражеские войска несколько месяцев пытались прорваться севернее – между Бахмутом и Соледаром вдоль дороги, идущей из Дебальцево на Славянск. Но постоянно попадали под фланговые удары наших бахмутской и соледарской группировок. В начале январе противник стал интенсивно пробиваться в сам Соледар, чтобы выйти на эту трассу (М-03) и окружить Бахмут с севера.

Карта части Донецкой области и важных дорог (скриншот: DeepState)

"Соледар важен для захвата Бахмута, если его возьмут под контроль рашисты, откроется фланг для поражения Бахмута и для штурмовых действий. Плюс, если они возьмут под контроль трассу Бахмут-Северск, это приведет к значительному увеличению времени на подвоз боеприпасов, продовольствия, эвакуиацию раненых из района Белогоровки, Северска, Верхнекаменского и так далее", – сказал РБК-Украина военнослужащий бригады оперативного реагирования НГУ с позывным "Деловой".

Под видом так называемого "перемирия" россияне по традиции начали перегруппировку войск. Разумеется, что Украина не купилась на кремлевские "уловки". Но какую-то часть "вагнеровцев" из-под Бахмута россияне все же сумели перебросить на усиление тех подразделений, которые давили на Соледар.

"На их место в районе Бахмута зашли части российских ВДВ. А вся рать Пригожина сейчас занялась Соледаром. Причем сначала они забросали оставшимися "сидельцами" наш укрепрайон, взяли Бахмутское и заняли часть Соледара уже 8 января. Пока наши части переформатировались, подтянули резервы и остановили их, "вагнеровцы" дошли до Соляного рудника № 1-3, это практически центр", – говорит военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Россиян сначала удалось выбить к границе Соледара, уточнил собеседник. Но в течение 9 января они бросили в бой свои основные контрчасти – профессиональных штурмовиков из ЧВК.

"Враг наступает буквально по трупам своих же солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов", – так описала обстановку в городе замминистра обороны Анна Маляр.

Информация, которую во вторник распространил главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин о якобы захвате всего Соледара, не соответствует действительности. Но ситуация в городе остается критической – отдельные дома и улицы ежедневно переходят "из рук в руки".

Противник пытается атаковать наши позиции с трех сторон – с востока, с юга и с севера. Кроме того, они уже взяли под огневой контроль некоторые участки дороги T0513, соединяющей Бахмут и Северск. Это усложняет подвоз снабжения для наших частей в Соледаре.

Последствия одного из обстрелов в Соледаре (фото: GettyImages)

Но географические особенности местности играют в нашу пользу – те позиции, которые сейчас занимают ВСУ в городе, находятся выше, чем та часть, которую захватили "вагнеровцы". Из-за разницы в высотах мы сможем более эффективно наносить удары противнику.

Для удержания позиций в район Соледара - Бахмута уже направлены дополнительные подразделения ВСУ. Но есть риск, что оккупанты смогут занять весь город, а точнее – его руины. "Соледар они сейчас забрасывают боеприпасами – всеми, что есть – город просто сравнивают с землей. Так работает российская армия: уничтожение всех строений в гарнизоне и выдавливание украинских войск. За последний год я не видел такого давления и такой концентрации войск в одной точке. Даже во время штурма Северодонецка", – отметил Свитан.

Вопрос Соледара сейчас на контроле всего командования Вооруженных сил, в том числе Главнокомандующего и командующего Восточной группировкой войск, говорит Череватый. Они делают все для того, чтобы поступить максимально правильно со стратегической и тактической точки зрения.

"В войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение – думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", – сказал изданию спикер Восточной группировки ВСУ.

Уперлись в Бахмут

Российские паблики уже разносят информацию о том, что вслед за Соледаром обрушится украинская оборона в Бахмуте. На самом деле это далеко не так. Если предположить, что агрессору удастся захватить Соледар и занять трассу на Славянск, это и вправду усложнит подвоз снабжения и эвакуацию раненых из Бахмута. Но украинские части сохраняют свои позиции рядом с другой дорогой (Т0504 или Н-32), идущей на Константиновку.

Ясно то, что в тактическом плане Соледар необходим оккупантам, чтобы пробиться к Бахмуту. А захват Бахмута открыл бы им возможность продвигаться дальше в Донецкой области, в частности – в сторону Славянска и по направлению к Константиновке.

"Бахмут является краеугольным камнем для дальнейшей оккупации Донецкой области. Это в частности Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск. Но это для них все равно уже нереальная задача. Они ведь за полгода Бахмут не сумели взять", – считает Свитан.

ВСУ продолжают удерживать позиции в Бахмуте и Соледаре (фото: GettyImages)

У этих отчаянных атак на Соледар и Бахмут могут быть и другие причины. Заведующий кафедрой гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного Андрей Харук допускает: россиянам важно не только и не столько овладение этими городами, сколько недопущение украинской атаки на других направления. Создавая давление в районе Бахмута и Соледара, агрессор заставляет наше командование бросать туда резервы, которые можно было бы задействовать на других участках фронта. Например, в районе Кременной или для потенциального большого прорыва на Мелитополь - Бердянск.

"На мой взгляд, ценой гибели этих тысяч "вагнеровцев" россияне покупают себе время для подготовки мобилизованных. Пока эти мобилизованные проходят подготовки, агрессор пытается не дать нам развернуть какую-либо крупную наступательную операцию. Собственно, этим постоянным давлением на Соледар и Бахмут противник хочет сковать наши силы и продержаться до тех пор, пока на фронт попадут "чмобики", – предположил Харук.

Российская пропаганда описывала для внутренней аудитории битву за район Бахмута едва ли не как второй "Сталинград", чем сами себе создали информационную ловушку. Поэтому кремлевской верхушке сейчас нужны хоть какие-то "победы", чтобы скармливать их своему народу.

"Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше – перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", – сказал Череватый.

Еще один возможный мотив читается в последних заявлениях Пригожина, который акцентирует на том, что в Соледаре сейчас воюют исключительно "вагнеровцы". Хотя в последних сводках российского минобороны говорится, что этот город атакуют ВДВ, и ни слова не упоминается о наемниках ЧВК.

До этого "вагнеровцы" пытались зайти в Бахмут, но особого успеха не имели. На кону – личный имидж Пригожина и репутация ЧВК. Не секрет, что тему войны он использует для самопиара, продвижения среди российских элит, а также для рекламы "вагнеровцев" в мире. Кто станет считать их эффективной боевой единицей, если их наступательные действия застопорились в небольших городках Донецкой области?

Амбиции Пригожина обостряют его конкуренцию с минобороны России. Это непосредственно сказывается на обеспечении "вагнеровцев", воюющих в Украине. У них есть свои танки, оружие и артиллерийские системы. Но запас боеприпасов они уже исчерпали, говорит "Деловой". По его словам, с этим может быть связано сокращение количества обстрелов на бахмутском направлении.

Бахмутское направление остается самым напряженным участком фронта (фото: GettyImages)

"Пригожин пытается доказать всем, что ЧВК действуют в разы эффективнее чем министерство обороны России. Из-за того что Пригожин меряется силами с Шойгу, они повздорили, и Шойгу не дает им боеприпасы которые они просят", – предположил собеседник.

В контексте соперничества Пригожина и минобороны вчера произошла интересная ротация в российских "верхах". Командующим объединенной группировкой оккупационных войск в Украине стал начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, которого критиковал главарь "вагнеровцев" и Рамзан Кадыров. Раньше эту должность занимал Сергей Суровикин, которого Пригожин вместе с руководителем Чечни постоянно хвалили и поддерживали. Теперь же Суровикина по сути понизили до зама Герасимова.

Кроме того, по данным российских СМИ, новую должность получил еще один генерал, попавший в опалу Кадырова и Пригожина – Александр Лапин. Ранее он командовал вражеской группировкой "Центр", которая действовала в Харьковской и Луганской областях. После провала на изюмско-купянском плацдарме его заменили, но теперь назначили начальником главного штаба сухопутных войск РФ.

Эти решения принимались Шойгу, но, разумеется, он бы не стал проводить такие перестановки без одобрения или даже без указания самого Путина. О чем это говорит? Либо же он разочаровались в эффективности Суровикина и Пригожина. Либо же Путин вновь решил включить свою классическую тактику "разводчика" – "разделяй и властвуй" – чтобы не дать какому-то из околокремлевских кланов или группировок получить слишком большое влияние.

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После Соледара, даже если его удастся захватить, Россия может ощутить всю горечь пирровой победы. Уже сейчас, спустя десять месяцев войны, противник способен вести интенсивное наступление только на одном участке фронта. Попытки агрессора пробиться в районе Авдеевки пока бесполезны – промзона города фактически непробиваемая. Его наступление на Угледар приостановилось взятием села Павловка.

В районе Сватово - Кременной идут бои, близкие к позиционным: мы наступаем, враг пытается контратаковать. Противник старается устранить "выступление" ВСУ в районе Белогоровки, понимая угрозу для Северодонецкой агломерации – но пока также безуспешно. Так что какие бы дедлайны по захвату Донбасса оккупанты не ставили себе на ближайшую перспективу – их ожидания вряд ли будут оправданы.

Харук проводит историческую аналогию времен Вермахта и СССР. В 1941 году Гитлер начинает войну против Советского союза на трех больших стратегических направлениях группами армий "Север", "Юг" и "Центр". Два года спустя, в 1943 году, Вермахт был способен организовать наступательную операцию только на одном относительно узком отрезке фронта – это битва на Курской дуге – больше ресурсов не хватало.

"Мы экстраполируем это на нашу ситуацию. Февраль 2022 года – российские войска тремя широкими направлениями ударили по территории Украины. И уже сейчас они способны организовать только одну локальную операцию в районе Бахмута – Соледара. А что произошло спустя два года после Курской битвы с Гитлером и Вермахтом мы знаем", – напомнил Харук.

В районе Бахмута и Соледара россияне сжигают и изматывают свои самые подготовленные подразделения. Как сработала похожая тактика можно вспомнить на примере Северодонецка и Лисичанска: истощенным войскам агрессора понадобилась "оперативная пауза", после которой они месяцами не могли возобновить прежний темп. В этот раз вероятный сценарий, при котором, достигнув предела своих возможностей возле Бахмута и Соледара, оккупанты попросту не смогут развивать свое наступление дальше.

Над текстом также работала Анастасия Рокитна.