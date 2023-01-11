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Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются

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Киев, Среда 11 января 2023 19:20
Зеленский о Соледаре: РФ хочет сделать его своим достижением, но бои продолжаются Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россия пытается сделать вид, что Соледар будет достижением для нее, но бои все еще продолжаются и Донецкое направление держится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледара - почти полностью разрушенного оккупантами города - будто это какое-то достижение России. Они будут подавать - и уже представляют - это своему обществу так, чтобы поддерживать мобилизацию и чтобы давать надежду тем, кто за агрессию. Но бои продолжаются. Донецкое направление - держится", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что сейчас Украина без перерыва делает все, чтобы усилить собственную оборону. И ее потенциал растет.

"И я благодарю всех наших партнеров, которые помогают в этом", - добавил глава государства.

Напомним, ранее владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял о том, что его бойцы якобы оккупировали Соледар Донецкой области.

Позже спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что такие заявления не соответствуют действительности.

Также мы писали, что в Минобороны Украины рассказали об актуальной ситуации в Соледаре.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Донецкая область Война России против Украины
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