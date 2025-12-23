Минус почти 1500 оккупантов и 2 самолета: Генштаб предоставил статистику на 23 декабря

За время полномасштабной агрессии потери России продолжают расти по всем видам вооружений и личному составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

Потери личного состава и бронетехники

За период с 24 февраля 2022 года по 23 декабря 2025 года ориентировочные потери противника составили около 1 199 280 человек, из них плюс 1420 за последние сутки.

Существенно сократился парк тяжелой техники: уничтожено 11 446 танков и 23 792 боевые бронированные машины, что отражает интенсивность боев и эффективность огневого поражения.

Артиллерия, РСЗО и ПВО

Артиллерийская компонента понесла значительный урон: 35 331 артиллерийская система выведена из строя, а также 1576 единиц РСЗО.

Потери средств противовоздушной обороны достигли 1263 единиц, что снижает способность прикрывать войска и инфраструктуру.

Авиация, флот и ракеты

В воздушном компоненте подтверждены потери 434 самолетов (из которых 2 за прошедшие сутки) и 347 вертолетов. Морская армия уменьшилась на 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

Кроме того, уничтожено 4073 крылатые ракеты, что указывает на активное противодействие ракетным ударам.

БПЛА и автотехника

Наибольшую динамику демонстрируют беспилотники: суммарно 93 166 оперативно-тактических БПЛА, включая плюс 453 за сутки. Потери автотехники и автоцистерн составили 70 966 единиц, специальной техники — 4029.