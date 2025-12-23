ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне бьют дронами и РСЗО: Генштаб обновил данные с фронта

Украина, Вторник 23 декабря 2025 17:37
UA EN RU
Россияне бьют дронами и РСЗО: Генштаб обновил данные с фронта Иллюстративное фото: Генштаб обновил данные с фронта (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

С начала суток 23 декабря вдоль всей линии фронта состоялось 67 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов:

  • Гута-Студенецкая, Железный Мост Черниговской области;
  • Рыжевка, Кучеровка, Ястребиное, Искрисковщина, Атинское Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал на позиции украинских защитников, сейчас идет бой, также совершил 89 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, из которых дважды - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе населенного пункта Прилепка и в сторону Григорьевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и в районе Кругляковки, две атаки наши защитники уже отбили, сейчас продолжается два боестолкновения.

На Лиманском направлении украинские воины отбили две атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка и Колодязи.

На Славянском направлении идет бой в районе Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили девять наступательных действий вблизи населенных пунктов Щербиновка, Яблоновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Софиевки. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 27 раз пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Ореховое и Дачное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Александровском направлении агрессор семь раз атаковал в районах населенных пунктов Александроград, Сосновка, Привольное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили шесть атак оккупантов вблизи населенного пункта Гуляйполе, сейчас бои продолжаются в четырех локациях. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Прилуки, Железнодорожное, Чаривне и Варваровка.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили две атаки противника в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степное. Авиаудару подверглась Новояковлевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

Потери врага

Украинские защитники продолжают наносить противнику значительные потери в живой силе и технике, одновременно уничтожая его наступательный потенциал в тыловых районах.

За период с 24 февраля 2022 года по 23 декабря 2025 года ориентировочные потери россиян на фронте составили около 1 199 280 человек, из них плюс 1420 за последние сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ ВСУ Война в Украине
Новости
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: чем и откуда РФ атаковала Украину 23 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ