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В ООН рассказали, сколько погибло мирных жителей из-за вторжения РФ в Украину

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Среда 12 апреля 2023 03:16
В ООН рассказали, сколько погибло мирных жителей из-за вторжения РФ в Украину Фото: ООН назвала количество погибших гражданских из-за войны РФ в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Со дня полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине погибли около 8,5 тысячи мирных жителей. Более 14 тысяч получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку ООН.

Из-за вторжения РФ погибли 8490 мирных жителей, а 14 244 были ранены. В частности, в подконтрольных россиянам частях Донецкой и Луганской областей 652 убитых и 2316 раненых.

В ООН отмечают, что количество погибших гражданских лиц может быть существенно больше, поскольку пока нет достоверной информации из таких городов, как Мариуполь (где, по заявлениям украинских властей, могли погибнуть более 20 тысяч мирных жителей), полностью уничтоженной россиянами во время штурма Попасной, а также Лисичанска и Северодонецка.

Ранее мы писали, оккупационные войска вечером, 11 апреля обстреляли из РСЗО город Очаков Николаевской области.

Напомним, Россия проиграла выборы в три органа Организации Объединенных Наций.

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