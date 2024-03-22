Атака на энергетику. Минэнерго обновило данные о ситуации в областях Украины

В течение суток энергетики вернули свет для более 1 миллиона потребителей, которые обесточивались из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины .

В Министерстве подробно рассказали о ситуации с энергетикой, которая сложилась в регионах по состоянию на 20:00.

Харьковская область

"Энергетики вернули свет 310 тысячам потребителей Харькова. Остаются без напряжения 360 тысяч потребителей. Заживлена вся критическая инфраструктура города. Продолжаются восстановительные работы"

В то же время потребители Харьковской области, которые выключались из-за утренних обстрелов областного центра, сейчас уже заживлены.

Одесская область

В Одесской области остаются без света 177 тысяч потребителей, временно обесточенных из-за сетевых ограничений.

Вечером из-за значительных повреждений и нагрузок на систему введены экстренные отключения света.

Хмельницкая область

По данным Минэнерго, в области заживлены все потребители, которые выключались в результате ракетных обстрелов.

"Однако на период вечернего максимума потребления вводятся сетевые ограничения: отключено 30,8 тысяч потребителей в 51 населенном пункте", - добавили в министерстве.

Днепропетровская область

Из-за вражеских обстрелов остаются отключенными 25,5 тысяч абонентов. В области до сих пор продолжаются восстановительные работы.

Запорожская область

В Министерстве сообщили, что после обстрелов остаются без напряжения 137 абонентов.

"Также по технологическим причинам выключались 5924 потребителя - все заживлены", - подчеркнули в Минэнерго.

Львовская область

Все 2,5 тысячи потребителей, обесточивавшихся в результате утреннего удара, заживлены.

Сумская область

"Энергетики восстановили поврежденную воздушную линию, заживлено 1200 потребителей. Остаются без напряжения 6940 потребителей в 73 населенных пунктах", - сообщили в министерстве.

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В общей сложности враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушных целей, а именно: