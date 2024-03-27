Россияне атакуют Украину "Шахедами": в каких областях тревога

В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога из-за движения ударных БПЛА "Шахед" в их направлении.

Об угрозе применения "Шахедов" в Сумской области ВС ВСУ сообщили в 23:12. Там объявлена воздушная тревога.

В 23:26 тревога объявлена также в Харьковской области.

"Харьковская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области", - сообщили в Воздушных Силах.

Там уточнили, что БПЛА двигаются из Курской области РФ.

Мониторинговые паблики пишут, что дроны двигаются также с территории временно оккупированного Крыма.

Дополнено в 00:06. В 00:01 28 марта ВС ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.