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Росіяни атакують Україну "Шахедами": в яких областях тривога

Середа 27 березня 2024 23:58
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Росіяни атакують Україну "Шахедами": в яких областях тривога Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Сумській і Харківській областях оголошено повітряну тривогу через рух ударних БПЛА "Шахед" у їхньому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Про загрозу застосування "Шахедів" у Сумській області ПС ЗСУ повідомили о 23:12. Там оголошено повітряну тривогу.

О 23:26 тривогу оголошено також у Харківській області.

"Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини", - повідомили у Повітряних Силах.

Там уточнили, що БПЛА рухаються з Курської області РФ.

Моніторингові пабліки пишуть, що дрони рухаються також з території тимчасово окупованого Криму.

Доповнено о 00:06. О 00:01 28 березня ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області.

У Харкові повідомляють про роботу ППО.

Доповнено о 00:20. Про загрозу БПЛА повідомили у Херсонській області.

Доповнено о 00:30. ПС повідомляють про ворожий дрон в районі Запоріжжя.

Нагадаємо, Росія в ніч на 27 березня випустила по Україні 13 "Шахедів". Українська ППО знищила 10 дронів-камікадзе. ППО працювала у Харківській, Сумській та Київській областях.

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