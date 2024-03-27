Росіяни атакують Україну "Шахедами": в яких областях тривога

У Сумській і Харківській областях оголошено повітряну тривогу через рух ударних БПЛА "Шахед" у їхньому напрямку.

Про загрозу застосування "Шахедів" у Сумській області ПС ЗСУ повідомили о 23:12. Там оголошено повітряну тривогу. О 23:26 тривогу оголошено також у Харківській області. "Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини", - повідомили у Повітряних Силах. Там уточнили, що БПЛА рухаються з Курської області РФ. Моніторингові пабліки пишуть, що дрони рухаються також з території тимчасово окупованого Криму. Доповнено о 00:06. О 00:01 28 березня ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області. У Харкові повідомляють про роботу ППО. Доповнено о 00:20. Про загрозу БПЛА повідомили у Херсонській області. Доповнено о 00:30. ПС повідомляють про ворожий дрон в районі Запоріжжя.