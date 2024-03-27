Росіяни атакують Україну "Шахедами": в яких областях тривога
У Сумській і Харківській областях оголошено повітряну тривогу через рух ударних БПЛА "Шахед" у їхньому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Про загрозу застосування "Шахедів" у Сумській області ПС ЗСУ повідомили о 23:12. Там оголошено повітряну тривогу.
О 23:26 тривогу оголошено також у Харківській області.
"Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Сумщини", - повідомили у Повітряних Силах.
Там уточнили, що БПЛА рухаються з Курської області РФ.
Моніторингові пабліки пишуть, що дрони рухаються також з території тимчасово окупованого Криму.
Доповнено о 00:06. О 00:01 28 березня ПС ЗСУ повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Дніпропетровській області.
У Харкові повідомляють про роботу ППО.
Доповнено о 00:20. Про загрозу БПЛА повідомили у Херсонській області.
Доповнено о 00:30. ПС повідомляють про ворожий дрон в районі Запоріжжя.
Нагадаємо, Росія в ніч на 27 березня випустила по Україні 13 "Шахедів". Українська ППО знищила 10 дронів-камікадзе. ППО працювала у Харківській, Сумській та Київській областях.
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