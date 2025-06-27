Россияне атакуют Украину "Шахедами" и баллистикой: где риск ударов

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за риска атак ударными дронами. Также агрессор обстрелял страну баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог Украины.
В 22:36 военные сообщали о движении группы вражеских ударных дронов в акватории Черного моря курсом на запад в направлении Одесской области.
Мониторинговые каналы сообщают о группе около 20 дронов.
В 23:00 Воздушные силы зафиксировали пуск скоростной цели из района Курска в направлении поселка Терны Сумской области. Впоследствии в области прогремели взрывы.
Также в 23:08 фиксировалась ракета в направлении Запорожской области, но вскоре она прекратила свое существование.
В 23:17 Воздушные силы объявили отбой угрозы применения баллистического вооружения по областям.
Исключение - Донецкая и Запорожская области, где сохраняется угроза применения авиационных средств поражения, и Одесская и Николаевская области, где продолжается угроза применения врагом ударных беспилотников.
В 23:20 военные сообщили о движении группы вражеских ударных дронов по границе Одесской и Николаевской областей курсом на Одесскую область. Остальные дроны находятся еще в акватории Черного моря.
В 23:40 группы вражеских ударных дронов двигались из акватории Черного моря в направлении городов Черноморск и Одесса.
По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Российские террористы продолжают обстреливать тыловые населенные пункты Украины из различных видов дальнобойного вооружения.
В пятницу, 27 июня, агрессор ударил ракетами по Чугуеву Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди гражданского населения.
Также россияне ударили из реактивной системы "Смерч" по Константиновке Донецкой области. В городе повреждены дома, есть погибший и пострадавшие.
Утром в пятницу военные преступники атаковали баллистикой город Самар в Днепропетровской области. В результате удара есть погибшие и много раненых.
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