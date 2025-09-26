RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Фото: россияне атакуют Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 26 сентября запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 17:30.

Сейчас фиксируются:

  • БПЛА в западной части Черниговщины - курс южный;
  • БПЛА в северо-восточной части Полтавщины - курс юго-западный;
  • БПЛА западнее Харькова - курс южный;
  • БПЛА на юге Харьковщины - курс западный;
  • БПЛА с Херсонщины - курсом на Николаевщину;
  • группы БПЛА через Бериславский район Херсонщины, курсом на Новый Буг (Николаевская область).

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:50

Обновлено 22:03

  • БПЛА в восточной части Полтавщины, курсом на Днепропетровщину;
  • БПЛА в южной части Харьковщины, курсом на юг;
  • БПЛА в восточной части Харьковщины, курс западный/юго-западный;
  • БПЛА в западной части Черниговщины, курс юго-западный;
  • БПЛА севернее Каменского (Днепропетровщина), курс западный;
  • БПЛА на границе Кировоградщины и Николаевщины, курс западный/северо-западный.

 

Обстрел Украины 26 сентября

Напомним, в ночь на 26 сентября Россия массированно атаковала Украину дронами. Под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд рейсов.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 сентября противник атаковал Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и беспилотниками других.

В частности, россияне атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. В результате обстрела повреждены трансформаторы одного из объектов транспортной инфраструктуры.

Также российская армия атаковала энергетические объекты Чернигова и области.

Кроме того, сегодня вечером россияне нанесли удар дроном по торговому центру в Харькове. Известно о четырех пострадавших.

ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеДрониАтака дронов