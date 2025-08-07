RU

Дональд Трамп Война в Украине

Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов (карта)

Иллюстративное фото: воздушная тревога, люди в укрытии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Поздно вечером 7 августа российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". В нескольких областях объявлена воздушная тревога, поскольку существует угроза вражеских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

Сейчас Воздушные силы сообщают о таком движении вражеских дронов:

  • "Шахеды" на севере Сумщины курсом на Черниговщину;
  • "Шахеды" в центре, на юге севера Сумщины курсом на Полтавщину;
  • большая группа "Шахедов" на севере Черниговщины курсом на запад;
  • "Шахеды" на северо-западе Харьковщины курсом на Харьков и на юго-запад;
  • "Шахеды" на востоке, в центре Полтавщины курсом на юг.

Ранее сообщалось, что оккупанты запустили свои ударные дроны с двух направлений:

  • несколько групп "Шахедов" из Брянской области России на север Сумщины;
  • несколько групп "Шахедов" из Курской области России на север Сумщины.

Кроме того, сообщается об активности вражеской тактической авиации на юге, а потому есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

А еще Воздушные силы ВСУ сообщили о КАБах на Запорожскую, Донецкую области.

В целом по состоянию на 23:12 карта тревог выглядит так:

Обновление по состоянию на 0:40

Около 23:55 7 августа Харьков был атакован "Шахедом" - в городе прогремели взрывы. По словам Терехова, в Салтовском районе возник пожар на гражданском предприятии.

В 0:36 тревогу также объявили в Киеве. Есть информация от Киевской ОВА, что в регионе силы ПВО работают по вражеским целям.

В целом обновленная карта воздушных тревог выглядит так:

 

Напомним, утром 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Днепропетровской области.

Также 6 августа враг атаковал Никополь. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, также есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель.

