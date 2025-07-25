Россияне атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Российские войска вечером 25 июля запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога и есть риск ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.
Первые ударные беспилотники начали заходить в воздушное пространство страны около 19:30. Их фиксировали в Харьковской и Сумской областях.
Около 22:00 Воздушные силы сообщали о следующем движении вражеских дронов:
По состоянию на 22:20 вражеские беспилотники двигались:
В 22:36 военные сообщили о движении группы ударных дронов в направлении Черкасской области.
Кроме того, дроны приближаются к городу Днепр.
В 23:12 вражеские "Шахеды" двигались в Черкасской области мимо Драбова в направлении Переяслава и в Харьковской области на Харьков и Вильчу.
По состоянию на 23:09 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Напомним, в ночь на 25 июля российские террористы запустили против Украины две ракеты "Искандер-М/KN-23" и 61 дрон.
Силам ПВО удалось сбить 54 дрона на севере и востоке страны.
Также сегодня российские оккупанты ударили по Харькову управляемой авиабомбой. "Прилет" был по медицинскому учреждению.
Позже стало известно, что россияне атаковали туберкулезный диспансер. Из-за удара третий этаж и перекрытия здания были разрушены.
По последним данным, было известно о 17 пострадавших мирных жителей в результате атаки, а также одном погибшем.
Все детали атаки - в материале РБК-Украина.
А вечером россияне нанесли удар дроном "Черника" по центру Харькова. Поврежден многоквартирный дом.
Позже оккупанты повторно атаковали центр Харькова.
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