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IRIS-T и Leopard до конца года. Известны подробности нового пакета помощи от Германии

Понедельник 02 декабря 2024 14:06
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IRIS-T и Leopard до конца года. Известны подробности нового пакета помощи от Германии Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 2 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. До конца года Украина получит системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Rheinpfalz.

Как пишет издание, во время визита в Киев Шольц и президент Украины Владимир Зеленский просмотрели презентацию беспилотников, которые используются в оборонной кампании против России. В частности среди беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) были немецкие дроны от компании Helsing. Еще 4 тысячи БпЛА от этой же компании будут поставлены Украине до конца года.

В том же числе в пакет военной поддержки войдут:

Поддержка Германии Украины Германией

Германия является важным союзником Украины в предоставлении помощи различного характера - военной, гуманитарной и финансовой - в условиях полномасштабной войны. С начала вооруженной агрессии Российской Федерации (РФ) немецкое правительство передало Украине современное вооружение, среди которого самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, системы противовоздушной обороны IRIS-T, боевые танки Leopard 2, пехотные боевые машины Marder и другое военное оборудование.

Кроме поддержки в оборонной сфере, Германия инвестирует средства в гуманитарные инициативы, восстановление критической инфраструктуры и помощь украинцам, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев недавно обратил внимание на важность избежания «красных линий» в процессе оказания поддержки нашему государству.

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